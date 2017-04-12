Госдума приняла в I чтении законопроект о переносе даты выборов президента

Инициаторами законопроектов выступают председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. Изменения предлагается внести в законы «О выборах президента РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. В то же время, согласно изменениям, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца.
Также предлагается исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ.
Вместо открепительных удостоверений избиратель сможет подать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения. Порядок и сроки подачи такого заявления будут определяться Центральной избирательной комиссией РФ.
Авторы документа предлагают внести изменения и в положения о назначении наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов. Так, например, предлагается отменить обязательное заблаговременное направление списка наблюдателей в соответствующую комиссию. Документом также устанавливается возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования.
Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс РФ по административным правонарушениям. Так, за неоднократное голосование одного и того же лица в ходе дня голосования, либо за выдачу такого бюллетеня предлагается штрафовать в размере 30 тысяч рублей. Такой же штраф в 30 тысяч рублей предусмотрен за незаконную выдачу избирательного бюллетеня с целью предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу заполненного бюллетеня. За совершение повторного административного правонарушения устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.