Госдума приняла в I чтении законопроект о переносе даты выборов президента

Инициаторами законопроектов выступают председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. Изменения предлагается внести в законы «О выборах президента РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. В то же время, согласно изменениям, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца.