Назаров лично проконтролировал противопаводковые работы в Называевском районе

12 апреля губернатор Омской области побывал в селе Мангут Называевского района. Он лично проконтролировал противопаводковые мероприятия и пообщался с руководством сельского поселения.

Глава Мангутского сельского поселения Валерий Юрков рассказал главе Омской области об истории канала, который был построен 40 лет назад, затем по истечении времени обмелел и снова аномально заполнился.

— Такого подъема воды, как в конце осени прошлого года мы не наблюдали никогда. Вода с Тюменской области вошла в озеро Безымянное, подтопила часть улиц села, — подчеркнул Валерий Юрков.

Отметим, что в прошлом году было установлено, что подтопление села произошло из-за вод Тюменской области. В Мангуте был введен режим ЧС.

После чего по итогам встречи губернатор распорядился провести устройство временных сооружений для отвода воды с территории Мангутского сельского поселения Называевского района и Рыжковского сельского поселения Крутинского района.

Из резервного фонда Правительства Омской области на эти цели было выделено около 7,5 миллионов рублей. Затем дополнительно направлены ещё более 9 миллионов рублей.

Как выяснилось прокопка водоотводного канала велась от озера Сингуль до границы Крутинского района и от границы с Называевским районом до реки Яман. На территории Называевского района местным ДРСУ сделано 2,3 километров временных водоотводных сооружений, проведено углубление русла канала, очистка его от деревьев и кустарников на участке 11,4 километров.

Кроме того обеспечен пропуск воды через мостовые переходы, демонтированы 3 бобровые плотины. Аналогичные работы в несколько меньших объемах проделаны и в Крутинском районе. Только за прошедшие сутки в Называевском районе прочищено 400 метров канала, в Крутинском — более 100 метров.

Глава региона распорядился также завершить прочистку канала. А Минприроды Омской области поручено найти ответственного за этот канал.