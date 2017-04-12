Мелания Трамп выиграла суд против газеты Daily Mail

«Мы понимаем, что эти (опубликованные в газете — ИФ) заявления о госпоже Трамп — неправда… Мы приносим извинения госпоже Трамп за принесенные неудобства», — говорится в заявлении , опубликованном на сайте издания в среду. При этом сумму, которую издание готово выплатить Трамп, в суде не озвучили.

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В свою очередь агентство AP отмечает, что первая леди США приняла извинения Daily Mail. Ранее сообщалось, что Трамп подала иск о клевете против британского издания Daily Mail, распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами эскорт-услуг.

Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, причем сторона защиты оценивала понесенный Трамп ущерб в $150 млн.