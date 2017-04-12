Он уехал жить в Лондон? Юревич не явился на допрос по состоянию здоровья
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич так и не явился на допрос, хотя его ждали 10 апреля в Екатеринбурге в следственном управлении СК РФ.
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич так и не явился на допрос, хотя его ждали 10 апреля в Екатеринбурге в следственном управлении СК РФ.
Приезда
Только через месяц.
Сторона Юревича представила официальное объяснение неявки. Адвокат бывшего губернатора Игорь Трунов появился в 4-м главном следственном управлении с ходатайством и нотариально заверенными документами, из которых следует, что Михаил Юревич не может присутствовать на допросе по состоянию здоровья, в настоящее время он проходит медицинское обследование, так как не исключено наличие серьёзного заболевания.
Вероятно, в следственном управлении эту новость восприняли без энтузиазма. Адвокат сообщил, что ему не дали пообщаться со следователем, что можно считать необычным решением, так как адвокат официально допущен к участию в деле.
Не верит адвокат и в то, что его подзащитного объявят в розыск. Игорь Трунов считает, что предыдущие «две повестки приходили на деревню к дедушке». Защита
Будет идти торг?
Напомним, что Михаила Юревича подозревают в получении взяток на общую сумму 26 млн рублей от бывшего министра здравоохранения области Виталия Тесленко, с которого и началась череда коррупционных скандалов в администрации прежнего губернатора. Среди обвинений также подстрекательство к клевете на
Было уже две повестки на допрос, но Юревича следователи так и не увидели. Сначала говорилось, что он с конца прошлого года находится в Израиле, на днях стало известно, что Юревич уже в Лондоне.
Следствие идёт, в доме
Челябинский политолог Александр Подопригора считает, что «экс-губернатор будет теперь всячески затягивать развитие событий по своему уголовному делу, очевидно рассчитывая на торг при участии лоббистов разного рода (которые, впрочем, раз за разом его “кидают”, небескорыстно обещая отличные перспективы, а потом разводя руками: в Москве это хорошо умеют). Предметом такого торга могут быть только его бизнес-активы».