Украинская «прокуратура» Крыма грозится наказать иностранцев за участие в ЯМЭФ

Об этом сообщает пресс-служба «прокуратуры».

Как отметили в пресс-службе, «участие в таком мероприятии (ЯМЭФ — ред.) официальных иностранных представителей может рассматриваться, как признание последними смены статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя и легитимности режима».

При этом в «прокуратуре» указали, что иностранцам, которые приедут в Крым, не удастся «избежать наказания за нарушение законодательства Украины».