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17:39 (мск), источник: РИА Крым

Украинская «прокуратура» Крыма грозится наказать иностранцев за участие в ЯМЭФ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Украинская «прокуратура» Крыма обратилась в МИД Украины с просьбой предупредить иностранцев, которые приедут на Ялтинский международный экономический форум, об «юридической ответственности» за посещение Крыма.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «прокуратуры».

Как отметили в пресс-службе, «участие в таком мероприятии (ЯМЭФ — ред.) официальных иностранных представителей может рассматриваться, как признание последними смены статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя и легитимности режима».

При этом в «прокуратуре» указали, что иностранцам, которые приедут в Крым, не удастся «избежать наказания за нарушение законодательства Украины».

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 пройдет с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран.

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