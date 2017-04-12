Украинская «прокуратура» Крыма грозится наказать иностранцев за участие в ЯМЭФ

Об этом сообщает пресс-служба «прокуратуры».
Как отметили в пресс-службе, «участие в таком мероприятии (ЯМЭФ — ред.) официальных иностранных представителей может рассматриваться, как признание последними смены статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя и легитимности режима».
При этом в «прокуратуре» указали, что иностранцам, которые приедут в Крым, не удастся «избежать наказания за нарушение законодательства Украины».
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 пройдет с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран.