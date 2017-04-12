Додон хочет запретить разведку сланцевого газа в стране

Инициатива также предусматривает, что любые инициативы по разведке месторождений обязательно должны быть подвергнуты общественным дебатам с участием всех заинтересованных сторон, неправительственных организаций, экологических и специализированных организаций.

По словам Игоря Додона, законопроект был разработан после изучения ситуации в отношении договора, подписанного правительством и американской компанией «Frontera Resources», который вызвал возмущение оппозиции, гражданского общества и экологических организаций.

Законопроект, предложенный Додоном, также предусматривает обязанность инвесторов, заинтересованных в разведке и эксплуатации любых полезных ископаемых в нашей стране, иметь положительное заключение местных властей, специализированных организаций, физических и юридических лицах, на территории которых будут проводиться эти работы.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента.