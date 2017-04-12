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15:30 (мск), источник: Noi.md

Додон хочет запретить разведку сланцевого газа в стране

Глава государства подписал законопроект, который запрещает разведку и добычу сланцевого газа в Молдове, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Инициатива также предусматривает, что любые инициативы по разведке месторождений обязательно должны быть подвергнуты общественным дебатам с участием всех заинтересованных сторон, неправительственных организаций, экологических и специализированных организаций.

По словам Игоря Додона, законопроект был разработан после изучения ситуации в отношении договора, подписанного правительством и американской компанией «Frontera Resources», который вызвал возмущение оппозиции, гражданского общества и экологических организаций.

Законопроект, предложенный Додоном, также предусматривает обязанность инвесторов, заинтересованных в разведке и эксплуатации любых полезных ископаемых в нашей стране, иметь положительное заключение местных властей, специализированных организаций, физических и юридических лицах, на территории которых будут проводиться эти работы.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента.

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