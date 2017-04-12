Администрация Нижнего Новгорода планирует разработать программу утепления жилых домов.

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, предложение уже направлено главам города и горадминистрации.

По его словам, в 2017 году до наступления холодов можно будет примерно за 150 млн. рублей утеплить 50 домов, заменив там наружную теплоизоляцию. Это позволит снизить потерю тепла в квартирах и сократить затраты на отопление.

Как подчеркнул гендиректор «Теплоэнерго» и депутат Гордумы Александр Котельников, 50% тепла квартиры теряют из-за плохих окон и еще половина потерь тепла происходит из-за отсутствия теплоизоляции на межпанельных швах и стыкстыка. Стоимость утепления 1 пятиэтажного дома с двумя подъездами составит примерно 3,2 млн. рублей и за год можно утеплить порядка 100 домов.

Депутаты приняли решение обратиться в областное Заксобрание с предложением изменить программу капремонта, чтобы сначала провести утепление домов, а потом уже ремонт фасадов. В случае отказа горадминистрация может разработать собственную програму.

Как сообщалось ранее, Фонд капитального ремонта Нижегородской области запретил подрядчикам проводить сезонные работы в холодное время года.