Администрация Нижнего Новгорода планирует разработать программу утепления жилых домов
В 2017 году до наступления холодов можно будет примерно за 150 млн. рублей утеплить 50 домов.
В 2017 году до наступления холодов можно будет примерно за 150 млн. рублей утеплить 50 домов.
Администрация Нижнего Новгорода планирует разработать программу утепления жилых домов.
Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, предложение уже направлено главам города и горадминистрации.
По его словам, в 2017 году до наступления холодов можно будет примерно за 150 млн. рублей утеплить 50 домов, заменив там наружную теплоизоляцию. Это позволит снизить потерю тепла в квартирах и сократить затраты на отопление.
Как подчеркнул гендиректор «Теплоэнерго» и депутат Гордумы Александр Котельников, 50% тепла квартиры теряют
Депутаты приняли решение обратиться в областное Заксобрание с предложением изменить программу капремонта, чтобы сначала провести утепление домов, а потом уже ремонт фасадов. В случае отказа горадминистрация может разработать собственную програму.
Как сообщалось ранее, Фонд капитального ремонта Нижегородской области запретил подрядчикам проводить сезонные работы в холодное время года.