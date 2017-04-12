Лупу и Воронин остались без госохраны

Отметим, что 15 человек отвечали за безопасность этих двух депутатов у них дома, из которых один человек обеспечивал безопасность Мариана Лупу во время командировок, и четыре — Владимира Воронина.

Начиная с сегодняшнего дня, 12 апреля 2017 года, Мариан Лупу и Владимир Воронин не будут пользоваться услугами Службы государственной охраны.

Realitatea.md напоминает, что бывший глава государства Николай Тимофти ранее представил ходатайство о продлении срока обеспечения охраны сотрудниками СГО для лидера ПКРМ Владимира Воронина. Это произошло якобы по просьбе СГО. Позже портал Realitatea.md узнал истинную причину предоставления охраны Владимиру Воронину. По данным источников из СГО, Николай Тимофти распорядился о предоставлении охраны Владимиру Воронину одновременно с предоставлением государственной охраны бывшему премьеру Владу Филату и бывшему председателю парламента Мариану Лупу, срок по обеспечению охраной которых истек в то время.

Вместе с тем напомним, что после продления срока по обеспечению государственной охраной Владимир Воронин отказался от нее. Тогда он выступил с заявлением, что «по сравнению с Владом Филатом и Марианом Лупу, которые боятся народа, его безопасности ничто не угрожает».

В соответствии с Законом о Службе государственной охраны, председатель парламента пользуется государственной охраной еще год после завершения мандата, а глава государства — четыре года. Этот срок для Мариана Лупу истек в 2014 г, а для Владимира Воронина — в 2013 г.