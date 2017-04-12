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16:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко: танки ВСУ в Донбассе находятся в полной боевой готовности

Порошенко подчеркнул, что хотя танки и тяжелое вооружение выведены с передовых позиций, «все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что танковые войска Украины находятся в полной боевой готовности.

По словам президента, в случае обострения обстановки в Донбассе в любой момент танки могут выдвинуться на передовую.

«Сегодня, согласно минским договоренностям. крупнокалиберная артиллерия, танки и тяжелое вооружение выведены с передовых позиций. Однако все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы в кратчайший срок вернуться в определенные места для укрепления наших оборонительных рубежей», — сказал Порошенко в среду в ходе поездки на территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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