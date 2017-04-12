Бывшая казахстанка стала мэром города в Германии
Этническая немка Вероника Лаукарт уехала с семьей из Казахстана в 90-х годах.
Этническая немка Вероника Лаукарт уехала с семьей из Казахстана в 90-х годах.
АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Уроженка Целинограда (Астаны) Вероника Лаукарт избрана бургомистром немецкого города
37-летняя Лаукарт получила 60,3 процента голосов, с большим отрывом обойдя ближайшего конкурента — командира пожарной команды Майкла Растеттера, за которого проголосовали 37,87 процента избирателей. Прочие кандидаты не смогли набрать и 1% голосов.
Вероника Лаукарт является этнической немкой, родилась в Целинограде и в 90-е годы переехала вместе с родителями на историческую родину.