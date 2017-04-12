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17:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Саакашвили: Порошенко «два с половиной раза» предлагал мне стать премьером

По словам Саакашвили, один раз Порошенко «полупредлагал» ему возглавить правительство, два раза настойчиво предлагал: «И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: «У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко «два с половиной раза» предлагал ему стать премьер-министром страны.

«Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: «У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром», — заявил Саакашвили в ходе выступления, видеозапись которого он опубликовал на своей странице в Fаcebook.

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Весной прошлого года в отставку ушло правительство Арсения Яценюка. Тогда среди вероятных претендентов на пост главы правительства называли также Саакашвили. Однако 14 апреля 2016 года премьером был назначен Владимир Гройсман, который и сейчас занимает этот пост.

Напомним, Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным «кланам» в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

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