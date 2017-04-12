Саакашвили: Порошенко «два с половиной раза» предлагал мне стать премьером

«Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: «У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром», — заявил Саакашвили в ходе выступления, видеозапись которого он опубликовал на своей странице в Fаcebook.

Весной прошлого года в отставку ушло правительство Арсения Яценюка. Тогда среди вероятных претендентов на пост главы правительства называли также Саакашвили. Однако 14 апреля 2016 года премьером был назначен Владимир Гройсман, который и сейчас занимает этот пост.

Напомним, Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.