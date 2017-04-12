Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Таможенный кодекс ЕАЭС заменит кодекс Таможенного союза, который был принят в 2009 году. Новый документ предусматривает переход на единое таможенное регулирование в рамках Евразийского союза. Новый Таможенный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Все остальные лидеры стран ЕАЭС — России, Армении, Казахстана и Киргизии — подписали единый Таможенный кодекс экономического союза в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года на саммите организации. Подписание документа проходило без лидера Белоруссии, который на встречу не приехал.

Свое отсутствие на саммите Лукашенко не объяснил. Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом организации саммита, причина отсутствия белорусского президента — проблема в двусторонних отношениях с Россией. Без подписи Лукашенко новый кодекс не мог вступить в силу. В конце декабря 2016 года проект договора о Таможенном кодексе был одобрен президентом Белоруссии.