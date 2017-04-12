Сергей Левченко: область будет помогать ангарчанам в социальной сфере

Сергей Левченко осмотрел производственные мощности предприятия и обсудил планы по его развитию с президентом АО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, генеральным директором «АЭХК» Александром Дудиным и представителями муниципалитета. Как рассказали участники встречи, в связи с внедрением новых технологий и закрытием сублиматного производства на комбинате освободились значительные кадровые ресурсы и производственные площади, которые сейчас не используются. При этом АЭХК располагает развитой транспортной и энергетической инфраструктурой.

Губернатор отметил, что правительство области будет содействовать развитию неядерных производств на базе АЭХК и привлекать туда основных инвесторов. Этим займётся специальная рабочая группа. Сергей Левченко также заявил, что область продолжит помогать ангарчанам в социальной сфере.

— Недавно я встречался с мэром, он меня попросил, чтобы мы уменьшили долю софинансирования по школе в седьмом микрорайоне. Мы больше будем давать, наша часть будет больше, чем в момент подписания соглашения, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.