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17:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Сергей Левченко: область будет помогать ангарчанам в социальной сфере

Губернатор области оценил инвестиционную привлекательность промышленной площадки Ангарского электролизного химкомбината.

Сергей Левченко осмотрел производственные мощности предприятия и обсудил планы по его развитию с президентом АО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, генеральным директором «АЭХК» Александром Дудиным и представителями муниципалитета. Как рассказали участники встречи, в связи с внедрением новых технологий и закрытием сублиматного производства на комбинате освободились значительные кадровые ресурсы и производственные площади, которые сейчас не используются. При этом АЭХК располагает развитой транспортной и энергетической инфраструктурой.

Губернатор отметил, что правительство области будет содействовать развитию неядерных производств на базе АЭХК и привлекать туда основных инвесторов. Этим займётся специальная рабочая группа. Сергей Левченко также заявил, что область продолжит помогать ангарчанам в социальной сфере.

— Недавно я встречался с мэром, он меня попросил, чтобы мы уменьшили долю софинансирования по школе в седьмом микрорайоне. Мы больше будем давать, наша часть будет больше, чем в момент подписания соглашения, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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