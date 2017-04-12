Волгоградские депутаты хотят запретить продажу энергетиков

«В 55 субъектах Российской Федерации уже приняты законы, запрещающие продажу энергетических напитков. Рассматриваемым законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне право регионов вводить такие ограничения. Это необходимо для сохранения здоровья подрастающего поколения», — заявил депутат Руслан Шарифов.

«Энергетики содержат спирт и кофеин, которые вредны и быстро вызывают зависимость. В настоящее время такие напитки полностью запрещены в ряде стран Европы, Азии и Америки. Там, где этого нет, действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы.