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17:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В КИУ назвали самых продуктивных министров Украины

За год работы правительства Гройсмана самыми продуктивными министрами стали Зубко, Климкин, Гриневич и Нищук.

Источник: Telegraf.com.ua

За год работы правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом самыми продуктивными министрами стали вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр образования и науки Лилия Гриневич и министр культуры Евгений Нищук. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины: «Годовщина правительства: удалось ли Гройсману наладить сотрудничество с Радой?», выполненном в рамках проекта «Дословно».

Также в первую пятерку вошел министр обороны Степан Полторак. Исследование показало, что законопроекты, разработанные ведомствами указанных министров, чаще всего принимает Верховная Рада. В частности, отмечается, что украинский парламент принимает в среднем 50% законопроектов, разработанных МИД, 38% — Минрегионстроя, 33% — Минобразования и Минкультуры, 31% — Минобороны. Вместе с тем, говорится, что также высокие показатели результативности (51%) у Министерства финансов, возглавляемого Александром Данилюком.

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«Однако результативность Минфина скорее связана не с персоной министра, а со статусом ведомства. Именно Минфин разрабатывает большинство законопроектов, касающихся государственных расходов, которые активно поддерживает Кабмин», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В КИУ сообщили, что из 4 законопроектов МИД два стали законами, из 16 законопроектов Минрегионстроя законами стали 3 и еще 3 были приняты в первом чтении, из 6 законопроектов Минобразования 2 стали законами, из 3 законопроектов Минкультуры законом стал 1, из 13 законопроектов Минобороны три стали законами. Кроме того, отмечается, что положительную динамику также демонстрирует Министерство инфраструктуры Владимира Омеляна. Как правило, каждый четвертый законопроект Мининфраструктуры становится законом. Вместе с тем, исследование демонстрирует, что антилидерами рейтинга являются министр экономического развития Степан Кубив и министр социальной политики Андрей Рева. В КИУ заявили, что именно эти министерства больше всего законопроектов подали, однако менее 20% из них стали законами. Из 32 законопроектов Минэкономразвития законами стали лишь 4, из 40 законопроектов Минсоцполитики — 4.

«Очевидно, что желание депутатов принимать правительственные законы зависит не только от конкретного министра, но и от соответствующего направления реформы. К примеру, законопроекты в сфере децентрализации естественно имеют больше шансов быть принятыми. Однако, если министерство подает в парламент три десятка законопроектов, а из них принимают 3−4, то это ненормально. Соответствующие министры должны лучше работать с Радой, или же результативность их работы будет под вопросом», — отметил председатель КИУ.

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