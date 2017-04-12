Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США
Сайт российского внешнеполитического ведомства регулярно подвергается хакерским атакам с
Сайт российского внешнеполитического ведомства регулярно подвергается хакерским атакам с
«Их доля [хакерских атак] от общего количества посетителей страницы составила 88%. Речь идет о том, что 1,5 миллиона посетителей из 1,7 миллиона как раз заходили с территории США», — сказала Захарова.
По словам Захаровой, 67% запросов происходит из Калифорнии. Она добавила, что в 2017 году министерство заметило «существенно возросшую активность» программ, которые могут оказывать вредоносное воздействие на сайт ведомства из США.
В октябре прошлого года американский канал CNN сообщил, что хакер по прозвищу The Jester (Шут) произвел успешную кибератаку на сайт Министерства иностранных дел России. Как передавал телеканал, атака была совершена в ответ на масштабную кибератаку американского сегмента интернета, в которой он обвинил Россию. Мария Захарова назвала «инсценировкой» взлом старого сайта МИДа, по ее словам, эта «история» нужна была «для поддержания на плаву темы «российско-американской кибервойны».
В ноябре 2016 года телеканал NBC сообщил о проникновении хакеров США в систему управления Кремля и телекоммуникационные сети.