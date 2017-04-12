Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США

«Их доля [хакерских атак] от общего количества посетителей страницы составила 88%. Речь идет о том, что 1,5 миллиона посетителей из 1,7 миллиона как раз заходили с территории США», — сказала Захарова. ​

По словам Захаровой, 67% запросов происходит из Калифорнии. Она добавила, что в 2017 году министерство заметило «существенно возросшую активность» программ, которые могут оказывать вредоносное воздействие на сайт ведомства из США.