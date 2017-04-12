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17:25 (мск), источник: РБК

Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США

Сайт российского внешнеполитического ведомства регулярно подвергается хакерским атакам с IP-адресов, зарегистрированных в США. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила журналистам, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Их доля [хакерских атак] от общего количества посетителей страницы составила 88%. Речь идет о том, что 1,5 миллиона посетителей из 1,7 миллиона как раз заходили с территории США», — сказала Захарова. ​

По словам Захаровой, 67% запросов происходит из Калифорнии. Она добавила, что в 2017 году министерство заметило «существенно возросшую активность» программ, которые могут оказывать вредоносное воздействие на сайт ведомства из США.

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В октябре прошлого года американский канал CNN сообщил, что хакер по прозвищу The Jester (Шут) произвел успешную кибератаку на сайт Министерства иностранных дел России. Как передавал телеканал, атака была совершена в ответ на масштабную кибератаку американского сегмента интернета, в которой он обвинил Россию. Мария Захарова назвала «инсценировкой» взлом старого сайта МИДа, по ее словам, эта «история» нужна была «для поддержания на плаву темы «российско-американской кибервойны».

В ноябре 2016 года телеканал NBC сообщил о проникновении хакеров США в систему управления Кремля и телекоммуникационные сети. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва принимает меры безопасности компьютерных систем на уровне, отвечающем угрозам из других стран, а Мария Захарова сообщила, что отсутствие официальной реакции Вашингтона «будет означать существование в США государственного кибертерроризма».

Комментарии
6
Андрей Гончаров
Обама активизировался. Он сам сказал, что будет заниматься делами в сфере компьютерных технологий. Сто пудов, он.
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Оксана Шилова
Манюня под бутиратом?
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Андрей Гончаров
Легко. Так все и делают. Удобно, анонимно и фиг вычислить.
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