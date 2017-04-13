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08:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем появится селекционно-генетический центр по производству сахарной свеклы

Центр удовлетворит потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40%.

Селекционно-генетический центр по производству сахарной свеклы появится в Рамонском районе Воронежской области, сообщил пресс-центр облправительства в среду, 12 апреля. В строительстве предприятия региону поможет крупнейший вертикальный агрохолдинг России — группа компаний «РУСАГРО».

Губернатор Алексей Гордеев и президент ГК «РУСАГРО» Вадим Мошкович обсудили детали проекта. Предполагается, что селекционно-генетический центр включит тепличный комплекс, хранилище для семенного материала с автоматизированным регулируемым температурным режимом, корнехранилище и изоляторное поле.

В центре планируют выпустить не менее восьми высококонкурентных гибридов сахарной свеклы. По данным специалистов, первые гибриды могут получить уже к 2020 году. Центр позволит создать систему первичного семеноводства. Это удовлетворит потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40%.

Глава региона одобрил планы инвестора и подтвердил готовность оказать необходимую поддержку со стороны облправительства.

В 2016 году в Рамонском районе впервые собрали рекордный урожай сахарной свеклы. Валовой сбор составил 140 тыс. т.

Справка РИА «Воронеж»

ГК «РУСАГРО» занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы компаний — более 600 тыс. га. Основные активы ГК расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию в 80 регионах России и в 15 странах.

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