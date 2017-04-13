Под Воронежем появится селекционно-генетический центр по производству сахарной свеклы
Центр удовлетворит потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40%.
Центр удовлетворит потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40%.
Губернатор Алексей Гордеев и президент ГК «РУСАГРО» Вадим Мошкович обсудили детали проекта. Предполагается, что
В центре планируют выпустить не менее восьми высококонкурентных гибридов сахарной свеклы. По данным специалистов, первые гибриды могут получить уже к 2020 году. Центр позволит создать систему первичного семеноводства. Это удовлетворит потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40%.
Глава региона одобрил планы инвестора и подтвердил готовность оказать необходимую поддержку со стороны облправительства.
В 2016 году в Рамонском районе впервые собрали рекордный урожай сахарной свеклы. Валовой сбор составил 140 тыс. т.
Справка РИА «Воронеж»
ГК «РУСАГРО» занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы компаний — более 600 тыс. га. Основные активы ГК расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию в 80 регионах России и в 15 странах.