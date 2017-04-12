Российский флаг получит в Приднестровье официальный статус
Приднестровские депутаты приняли законопроект, позволяющий использовать на территории региона российский флаг наравне с приднестровским.
Приднестровские депутаты приняли законопроект, позволяющий использовать на территории региона российский флаг наравне с приднестровским.
ТИРАСПОЛЬ, 12 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье будет разрешено использование государственного флага Российской Федерации наравне с приднестровским. Соответствующий законопроект одобрили в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Приднестровья, направив его на подписание лидером региона.
«Учитывая то, что не поступило поправок по данному законопроекту, и не была сформирована таблица поправок ни к принятию, ни к отклонению, подготовлен проект постановления о принятии его во втором окончательном чтении», — отметила зампред парламента и глава комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемое использование российского триколора представляется «шагом к объединению памяти об историческом прошлом народа Приднестровья с его стремлениями к будущему вместе с Россией».
«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — отмечается в записке.
В связи с этим депутаты также приняли изменения в КоАП, которые предполагают установление административной ответственности за нарушение порядка использования государственных символов, в том числе иностранного государства, на территории Приднестровья.