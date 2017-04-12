Российский флаг получит в Приднестровье официальный статус

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье будет разрешено использование государственного флага Российской Федерации наравне с приднестровским. Соответствующий законопроект одобрили в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Приднестровья, направив его на подписание лидером региона.

«Учитывая то, что не поступило поправок по данному законопроекту, и не была сформирована таблица поправок ни к принятию, ни к отклонению, подготовлен проект постановления о принятии его во втором окончательном чтении», — отметила зампред парламента и глава комитета по законодательству Галина Антюфеева.