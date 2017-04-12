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17:55 (мск), источник: РБК - Украина

Назван самый богатый нардеп Верховной Рады

Самым богатым депутатом Верховной Рады Украины является член объединения «Воля народа», президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, размер денежных активов которого составляет более 825 млн гривен. Об этом говорится в сообщении общественного движения «ЧЕСТНО».

В частности, только за 2016 год Богуслаев получил более 0,5 млрд гривен дохода, о чем указал в своей электронной декларации. По состоянию на конец 2015 года у него было 328,5 тыс. акций предприятия «Мотор Сич», однако по состоянию на конец 2016 года — 21,6 тыс. акций. Нынешняя доля Богуслаева составляет менее 10%, поэтому сведения не публикуются в реестре.

Также сообщается, что свой доход нардеп официально получил не от продажи ценных бумаг, а как «инвестиционный доход» от ООО «Фирма «Мотор-Дилер», которая является посредником по договорам по ценным бумагам. Богуслаев хранит 25,6 млн долларов и 8,3 млн гривен в своем же «Мотор Банке». Общественное движение подчеркивает, что нардеп Богуслаев в этом году по доходам опередил прошлогодних рекордсменов Игоря Котвицкого и Виталия Хомутынника, а бизнесмены Вадим Новинский, Константин Жеваго и Александр Герега не попали даже в первую десятку рейтинга.

Напомним, ранее в Комитете избирателей Украины назвали депутатов, которые пропустили все заседания парламента в марте. Среди нардепов-прогульщиков числится также Богуслаев.

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