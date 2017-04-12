Назван самый богатый нардеп Верховной Рады

В частности, только за 2016 год Богуслаев получил более 0,5 млрд гривен дохода, о чем указал в своей электронной декларации. По состоянию на конец 2015 года у него было 328,5 тыс. акций предприятия «Мотор Сич», однако по состоянию на конец 2016 года — 21,6 тыс. акций. Нынешняя доля Богуслаева составляет менее 10%, поэтому сведения не публикуются в реестре.

Также сообщается, что свой доход нардеп официально получил не от продажи ценных бумаг, а как «инвестиционный доход» от ООО «Фирма «Мотор-Дилер», которая является посредником по договорам по ценным бумагам. Богуслаев хранит 25,6 млн долларов и 8,3 млн гривен в своем же «Мотор Банке». Общественное движение подчеркивает, что нардеп Богуслаев в этом году по доходам опередил прошлогодних рекордсменов Игоря Котвицкого и Виталия Хомутынника, а бизнесмены Вадим Новинский, Константин Жеваго и Александр Герега не попали даже в первую десятку рейтинга.