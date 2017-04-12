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17:58 (мск), источник: "Российская газета"

В МИД РФ назвали арест крымских вин в Италии провокацией

Арест крымских вин в итальянской Вероне является провокацией, направленной на подрыв двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Россией и Италией.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем произошедшее на ежегодной международной выставке вина в Вероне с арестом партии российских вин, которые произведены в Крыму, как провокацию, которая была инспирирована представителями, в частности, киевских властей в Италии, видимо, задача которых была бросить тень на успешно проходящий в эти дни официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, — отметила Захарова. — Возможно, в этом состояла их цель».

Официальный представитель МИД добавила, что недоумение вызывает то, что «итальянские власти, активно выступающие за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской затее, этой провокации». «Этим шагом они нарушили обязательства по обеспечению благоприятных условий всех участников выставки», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что на международной выставке Vinitaly в Вероне практически все вина крымских и севастопольских производителей были сняты с основного стенда. Это произошло после обращения в полицию украинской стороны.

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