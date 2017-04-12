В МИД РФ назвали арест крымских вин в Италии провокацией
Арест крымских вин в итальянской Вероне является провокацией, направленной на подрыв двустороннего
Арест крымских вин в итальянской Вероне является провокацией, направленной на подрыв двустороннего
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рассматриваем произошедшее на ежегодной международной выставке вина в Вероне с арестом партии российских вин, которые произведены в Крыму, как провокацию, которая была инспирирована представителями, в частности, киевских властей в Италии, видимо, задача которых была бросить тень на успешно проходящий в эти дни официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, — отметила Захарова. — Возможно, в этом состояла их цель».
Официальный представитель МИД добавила, что недоумение вызывает то, что «итальянские власти, активно выступающие за расширение двустороннего
Ранее стало известно, что на международной выставке Vinitaly в Вероне практически все вина крымских и севастопольских производителей были сняты с основного стенда. Это произошло после обращения в полицию украинской стороны.