Александр Симаков планирует покинуть пост директора МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода»

Согласно предоставленной информации, Александр Симаков подал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

«Заявление главой администрации на сегодняшний день еще не рассмотрено», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что на этот пост Симаков был назначен в январе 2014 года.

СПРАВКА

Александр Григорьевич Симаков родился 24 февраля 1956 года. В 1980 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, присвоена квалификация «Инженер». С 1975 по 1994 годах служил в Вооруженных силах на должностях рядового и офицерского состава.

С 1994 года — в ГУВД Нижегородской области, служба в органах внутренних дел на должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2009 по 2010 год — Главное управление МЧС России по Нижегородской области, заместитель начальника отдела планирования и предупреждения ЧС. С 2011 по 2014 год работал начальником мобилизационного отдела на ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».