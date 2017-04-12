Максим Решетников провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым

Максим Решетников рассказал премьер-министру о ходе реализации ключевых проектов развития края.

«Своей первоочередной задачей считаю улучшение качества жизни людей. На сегодня в Пермском крае, по мнению жителей, больше всего вопросов вызывают дороги, благоустройство и здравоохранение. Решением этих проблем занялись в первую очередь», — отметил Максим Решетников.

Глава Прикамья сообщил Дмитрию Медведеву о направлении в этом году на решение «дорожного вопроса» рекордных 11 млрд руб. — на эти средства приведут в порядок более 500 км региональных и муниципальных дорог, свыше 330 объектов. Кроме того, краевые власти увеличили финансирование именно на строительство дорог: региональных магистралей — в два раза, муниципальных — почти в три раза. На поселковые дороги дополнительно выделены 100 млн руб.

Со своей стороны Дмитрий Медведев призвал внимательно следить за использованием денежных средств.

«Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем», — сказал премьер-министр.

Также Пермский край активно реализует федеральную программу по формированию комфортной городской среды. В этом году будут благоустроены свыше 800 дворовых территорий, 47 общественных зон и пять городских парков. На эти цели из федеральной казны выделено 430 млн руб, из региональной — 350 млн руб.

«Такие беспрецедентные по своему масштабу для Пермского края работы стали возможны в том числе благодаря поддержке федеральных властей, дополнительному финансированию. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Анатольевич, за внимание, которое уделяете развитию регионов», — подчеркнул Максим Решетников.

Кроме того, Максим Решетников подчеркнул, что краевые власти продолжат инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, в ближайшие три-четыре года в крае запланировано строительство 17 медучреждений разного профиля, в том числе семь детских поликлиник. Продолжится и поддержка сельского хозяйства — задача развитие жизни на селе, озвученная главой региона.

Источник — администрация губернатора Пермского края