Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
22:08 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым

12 апреля состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Прикамья Максима Решетникова.

Максим Решетников рассказал премьер-министру о ходе реализации ключевых проектов развития края.

«Своей первоочередной задачей считаю улучшение качества жизни людей. На сегодня в Пермском крае, по мнению жителей, больше всего вопросов вызывают дороги, благоустройство и здравоохранение. Решением этих проблем занялись в первую очередь», — отметил Максим Решетников.

Глава Прикамья сообщил Дмитрию Медведеву о направлении в этом году на решение «дорожного вопроса» рекордных 11 млрд руб. — на эти средства приведут в порядок более 500 км региональных и муниципальных дорог, свыше 330 объектов. Кроме того, краевые власти увеличили финансирование именно на строительство дорог: региональных магистралей — в два раза, муниципальных — почти в три раза. На поселковые дороги дополнительно выделены 100 млн руб.

Со своей стороны Дмитрий Медведев призвал внимательно следить за использованием денежных средств.

«Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем», — сказал премьер-министр.

Также Пермский край активно реализует федеральную программу по формированию комфортной городской среды. В этом году будут благоустроены свыше 800 дворовых территорий, 47 общественных зон и пять городских парков. На эти цели из федеральной казны выделено 430 млн руб, из региональной — 350 млн руб.

«Такие беспрецедентные по своему масштабу для Пермского края работы стали возможны в том числе благодаря поддержке федеральных властей, дополнительному финансированию. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Анатольевич, за внимание, которое уделяете развитию регионов», — подчеркнул Максим Решетников.

Кроме того, Максим Решетников подчеркнул, что краевые власти продолжат инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, в ближайшие три-четыре года в крае запланировано строительство 17 медучреждений разного профиля, в том числе семь детских поликлиник. Продолжится и поддержка сельского хозяйства — задача развитие жизни на селе, озвученная главой региона.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отпуск по обмену
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии
Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Сафронков представителю Британии в ООН: «Что ты глаза отводишь?»
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
«Монако» обыграл «Боруссию» в первом четвертьфинале ЛЧ Встреча должна была состояться во вторник, однако была перенесена на среду из-за взрыва, который произошел около автобуса «Боруссии»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь