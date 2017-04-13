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08:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников попросил Дмитрия Медведева поддержать проект строительства моста через Чусовую

Состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с врио губернатора Пермского края. Как сообщает РИА Новости, пермский губернатор отчитался о темпах дорожного строительства в регионе в 2017 году.

«В этом году, с точки зрения дорог, в крае предусмотрен очень большой объем средств, более 11 миллиардов рублей. Это уточнение мы сейчас вносим на последних поправках в бюджет. Это на 65% больше, чем в прошлом году было в дорожный фонд направлено. Большая часть денег — 4,4 миллиарда рублей — это средства на ремонт муниципальных дорог», — цитирует РИА господина Решетникова.

Выделяемые средства позволят отремонтировать более 500 километров региональных и муниципальных дорог в этом году, 330 объектов. К 1 мая будут готовы итоги конкурсов, все деньги будут доведены до муниципалитетов.

Важным проектом для региона является мост через реку Чусовую. По словам врио губернатора, проект рассматривает правительственная комиссия, он попросил Медведева поддержать проект, заявив, что в регионе его очень ждут.

Со своей стороны Медведев признал внимательно следить за использованием денежных средств.

«Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем», — сказал премьер-министр. Он отметил, что в вопросе благоустройстве придомовых территорий необходимо всегда тесно работать с местными жителями.

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