Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Посол Украины выразила протест британским политикам
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Киев хотел захватить Керченский полуостров в Крыму в 2014 г – СМИ
Балканы могут стать полем боя для РФ и США - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: конгрессмен обсудит с ФБР арест Собчак в Киеве
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
18:18 (мск), источник: УНИАН

Порошенко обещает украинцам удешевить путешествия в ЕС

Президент заверяет, что власть сделает все возможное, чтобы удешевить будущие путешествия в Евросоюз.

Источник: УНИАН

Петр Порошенко обещает сделать все возможное, чтобы поездки в Евросоюз для украинцев стали дешевле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи автомобилей «скорой помощи» медицинским учреждениям в Луганской области.

Читайте также
Порошенко: танки ВСУ в Донбассе находятся в полной боевой готовности

«Приятно, что на прошлой неделе Европейский парламент абсолютным большинством голосов проголосовал за предоставление украинцам права безвизовых поездок в Евросоюз», — отметил он.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно более дешевыми, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом», — заверил президент.

«Это должно быть, в том числе, приоритет для Луганщины, где раньше 70% жителей не выезжали за пределы области. Сегодня должно быть очень важно, чтобы вы имели возможность выехать и посмотреть на Киев, Львов, Каменец-Подольский и Буковину и Галицию, и Полтавщину, но имели также возможность выехать в страны ЕС», — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кабмин объявил конкурс на должность главы Госгеонедр
В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона
Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США
Россия наложит вето на проект резолюции ООН по химатаке в Сирии
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
В Госдуме и СФ поддержали снос пятиэтажек в Москве
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь