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18:43 (мск), источник: РИА Новости

В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Москве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча продлилась около пяти часов.

Источник: РИА "Новости"

Среди главным тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами.

Москва открыта для сотрудничества

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Переговоры дипломатов начались не совсем обычно. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, хотя для такого формата предусмотрена пресс-конференция.

«Кто вас воспитывал?» — отреагировал Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого в зале, наконец, стало тихо.

Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что у Москвы накопилось немало вопросов по недавним заявлениям Соединенных Штатов, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. При этом Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе.

Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры
Сергей Лавров

Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов, отметил министр. По словам Лаврова, «эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам».

Также он назвал визит Тиллерсона «своевременным», поскольку он дает возможность «откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта».

Налаживание диалога

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Госсекретарь США, со своей стороны, выразил надежду на то, что его встреча с Лавровым поможет Москве и Вашингтону наладить открытый диалог, а также позволит «объяснить и выразить те точки», по которым позиции России и США расходятся.

«Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», — отметил Тиллерсон.

Он добавил, что на встрече предполагается обсудить «целый ряд очень широких и очень важных вопросов».

Путин принял Тиллерсона и Лаврова

Встретится ли Тиллерсон с президентом Владимиром Путиным не было ясно до последнего момента, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключал такую вероятность.

«Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом…», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Позднее стало известно, что встреча все-таки состоится — Путин принял в Кремле Лаврова и Тиллерсона после завершения переговоров глав внешнеполитических ведомств.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Скоро узнаем, что Безрезультатно, как и вся 20-летняя деятельность путина и мида. Разрушили всё, что можно было. Вспомнилось...
"Был он - милитарист и вандал, -
Двух соседей зазря оскорблял -
Слал им каждую субботу
Оскорбительную ноту, -
Шел на международный скандал."
(Высоцкий В.С.)
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Падший Ангел
Все ясно, жадность победила. А это всегда заканчивалось плохо.
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