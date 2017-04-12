В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Москве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча продлилась около пяти часов.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Москве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча продлилась около пяти часов.
Среди главным тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами.
Москва открыта для сотрудничества
Переговоры дипломатов начались не совсем обычно. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, хотя для такого формата предусмотрена
«Кто вас воспитывал?» — отреагировал Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого в зале, наконец, стало тихо.
Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что у Москвы накопилось немало вопросов по недавним заявлениям Соединенных Штатов, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. При этом Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе.
Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры
Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов, отметил министр. По словам Лаврова, «эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам».
Также он назвал визит Тиллерсона «своевременным», поскольку он дает возможность «откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта».
Налаживание диалога
Госсекретарь США, со своей стороны, выразил надежду на то, что его встреча с Лавровым поможет Москве и Вашингтону наладить открытый диалог, а также позволит «объяснить и выразить те точки», по которым позиции России и США расходятся.
«Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», — отметил Тиллерсон.
Он добавил, что на встрече предполагается обсудить «целый ряд очень широких и очень важных вопросов».
Путин принял Тиллерсона и Лаврова
Встретится ли Тиллерсон с президентом Владимиром Путиным не было ясно до последнего момента, однако
«Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом…», — ответил Песков на вопрос журналистов.
Позднее стало известно, что встреча
"Был он - милитарист и вандал, -
Двух соседей зазря оскорблял -
Слал им каждую субботу
Оскорбительную ноту, -
Шел на международный скандал."
(Высоцкий В.С.)