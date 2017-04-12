В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

Источник: РИА "Новости"

Среди главным тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами. Москва открыта для сотрудничества

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Переговоры дипломатов начались не совсем обычно. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, хотя для такого формата предусмотрена пресс-конференция. «Кто вас воспитывал?» — отреагировал Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого в зале, наконец, стало тихо. Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что у Москвы накопилось немало вопросов по недавним заявлениям Соединенных Штатов, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. При этом Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе.

Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры Сергей Лавров

Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов, отметил министр. По словам Лаврова, «эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам». Также он назвал визит Тиллерсона «своевременным», поскольку он дает возможность «откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта». Налаживание диалога

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