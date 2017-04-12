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18:51 (мск), источник: 112.ua

Порошенко подписал закон, устраняющий противоречия при изменении Налогового кодекса

Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальном «Голосе Украины».

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 1989-VIII, направленный на устранение ошибок, допущенных при изменении Налогового кодекса в отношении инвестиционного климата. Такая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Напомним, в тексте законопроекта определен термин «территория проведения антитеррористической операции».

Документ уточняет, что его нормы распространяются на налогоплательщиков, которые по состоянию на 14 апреля 2014 года были на оккупированной территории. Отменяется освобождение от ответственности за неуплату налогов, если структурное подразделение юрлица находится на линии соприкосновения, а месту нахождения соответствующего юридического лица является другая территория Украины в пределах деятельности, которая осуществляется через такие филиалы, представительства или иные обособленные структурные подразделения за весь период проведения антитеррористической операции.

В тексте предусмотрен запрет возврата начисленных и уплаченных за период проведения антитеррористической операции сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой и нежилой недвижимости, а также суммы платы за землю за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения, и/или территории проведения антитеррористической операции.

Законом конкретизировано, что при начислении физическим лицам — предпринимателям, местонахождением или местом жительства которых является временно оккупированная территория (независимо от системы налогообложения), дохода от осуществления ими предпринимательской деятельности субъект хозяйствования и/или самозанятое лицо, которые начисляют доход, обязаны удержать налог на доходы у источника выплаты.

Напомним, Верховная Рада приняла данный законопроект 23 марта 240 голосами.

Как известно, депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс относительно инвестклимата «бюджетной ночи» в декабре прошлого года.

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