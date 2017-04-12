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20:40 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев: Необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу

В период адаптации определенное время будет работать и кириллица.

Источник: Zakon.kz

Президент РК Нурсултан Назарбаев выделил несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы. Об этом он написал в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает Zakon.kz.

«Необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости», — говорится в статье.

Глава государства привел историю графики казахского языка. В VI—VII вв.еках, в ранние средние века, на территории Евразии зародилось и действовало древнетюркское руническое письмо, известное в науке как орхоно-енисейское письмо. В VI—VII вв.еках возникла древнетюркская письменность — один из древнейших типов буквенного письма человечества. С V по XV век тюркский язык был языком межнационального общения на большей части Евразии. Например, в Золотой Орде официальные документы и международная переписка велись в основном на тюркском языке. Начиная с X по XX век, почти 900 лет, на территории Казахстана применялась арабская графика. Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и арабской графики начались после принятия ислама. 7 августа 1929 года Президиумом ЦИК СССР и СНК СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит». Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по 1940 год, после чего был заменен кириллицей. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на новый алфавит на основе русской графики». Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами.

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«В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана “Казахстан-2050” я сказал: “Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу”. Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит. То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке», — отметил Назарбаев.

Назарбаев также расписал шаги в подготовке начала перехода на латинский алфавит.

«Правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латиницу. В наших школах все дети изучают английский язык. Это — латиница. То есть для молодежи не будет проблем. Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу», — написал Президент. Отмечается, что в период адаптации определенное время будет работать и кириллица. Также Глава государства изложил суть проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам.

«Мы должны создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии. Наша гуманитарная интеллигенция должна быть поддержана государством путем восстановления гуманитарных кафедр в вузах страны. Нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее. Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Уже в 2018/2019 учебном году мы должны начать обучать наших студентов по этим учебникам», — отметил Назарбаев.

Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур будет создано негосударственное Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства начало эту работу уже летом 2017 года.

«Чего мы добьемся этой программой? Это прежде всего качественно другой уровень подготовки сотен тысяч наших студентов. Далее, это подготовка кадров, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере знания. Наконец, это те люди, которые и станут главными проводниками принципов модернизации сознания — открытости, прагматизма, конкурентоспособности. Будущее творится в учебных аудиториях. Наше социальное и гуманитарное знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда на мир. Выход на казахском языке 100 лучших учебников мира даст эффект уже через 5−6 лет. Нужно брать все самое современное и иметь переводы на государственный казахский язык. И это задача государства. Правительству необходимо проработать этот вопрос и решить его с учетом переводческих кадров, авторских прав, учебно-методических программ, профессорско-преподавательского состава и т. д.», — заключил Президент.

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