Назарбаев: Необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу

Глава государства привел историю графики казахского языка. В VI—VII вв. еках, в ранние средние века, на территории Евразии зародилось и действовало древнетюркское руническое письмо, известное в науке как орхоно-енисейское письмо. В VI—VII вв. еках возникла древнетюркская письменность — один из древнейших типов буквенного письма человечества. С V по XV век тюркский язык был языком межнационального общения на большей части Евразии. Например, в Золотой Орде официальные документы и международная переписка велись в основном на тюркском языке. Начиная с X по XX век, почти 900 лет, на территории Казахстана применялась арабская графика. Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и арабской графики начались после принятия ислама. 7 августа 1929 года Президиумом ЦИК СССР и СНК СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит». Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по 1940 год, после чего был заменен кириллицей. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на новый алфавит на основе русской графики». Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами.

«Необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости», — говорится в статье.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выделил несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы. Об этом он написал в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает Zakon.kz.

«В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана “Казахстан-2050” я сказал: “Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу”. Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит. То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке», — отметил Назарбаев.

Назарбаев также расписал шаги в подготовке начала перехода на латинский алфавит.

«Правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латиницу. В наших школах все дети изучают английский язык. Это — латиница. То есть для молодежи не будет проблем. Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу», — написал Президент. Отмечается, что в период адаптации определенное время будет работать и кириллица. Также Глава государства изложил суть проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам.

«Мы должны создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии. Наша гуманитарная интеллигенция должна быть поддержана государством путем восстановления гуманитарных кафедр в вузах страны. Нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее. Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Уже в 2018/2019 учебном году мы должны начать обучать наших студентов по этим учебникам», — отметил Назарбаев.

Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур будет создано негосударственное Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства начало эту работу уже летом 2017 года.