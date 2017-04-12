Молдова и Румыния будут проводить совместный контроль на границе
Правительство Молдовы одобрило решение о переговорах с кабмином Румынии о совместном контроле на
Правительство Молдовы одобрило решение о переговорах с кабмином Румынии о совместном контроле на
КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские и румынские власти начнут переговоры о совместном контроле на границе. Соответствующее решение в среду утвердил кабмин Молдовы.
На данный момент речь идет о восьми пунктах совместного контроля.
«На территории Молдовы речь идет о пункте
Глава МВД подчеркнул, что такие меры призваны снизить время пересечения границы, которое увеличилось после изменения правил проверок при прохождении границы на территории стран Евросоюза, вступивших в силу с 7 апреля.
По его словам, решение о введении совместного контроля «означает, что появится единое окно при прохождении проверки пассажиров, транспорта и товаров, которые пересекают границу».
«Сейчас не указана конкретная дата. Есть проект, который нам предстоит обсудить с коллегами из Румынии», — сказал министр.
Соглашение о совместном контроле на границе будет бессрочным и вступит в силу в течение 30 дней с момента официального уведомления по дипломатическим каналам.