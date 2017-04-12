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19:06 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова и Румыния будут проводить совместный контроль на границе

Правительство Молдовы одобрило решение о переговорах с кабмином Румынии о совместном контроле на молдо-румынской границе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские и румынские власти начнут переговоры о совместном контроле на границе. Соответствующее решение в среду утвердил кабмин Молдовы.

На данный момент речь идет о восьми пунктах совместного контроля.

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«На территории Молдовы речь идет о пункте Липкань-Рэдэуць-Прут (автомобильный), Унгены-Яссы (железнодорожный), на территории Румынии — Скулень-Скулень и Кагул-Оанча (автомобильные), Кантемир-Фэлчиу (железнодорожный). На территории обеих стран с совместным контролем при въезде в Молдову и при въезде в Румынию это Костешть-Стынка, Леушены-Албица, Джурджулешты-Галац (автомобильные)», — сказал глава министерства внутренних дел Александр Жиздан.

Глава МВД подчеркнул, что такие меры призваны снизить время пересечения границы, которое увеличилось после изменения правил проверок при прохождении границы на территории стран Евросоюза, вступивших в силу с 7 апреля.

По его словам, решение о введении совместного контроля «означает, что появится единое окно при прохождении проверки пассажиров, транспорта и товаров, которые пересекают границу».

«Сейчас не указана конкретная дата. Есть проект, который нам предстоит обсудить с коллегами из Румынии», — сказал министр.

Соглашение о совместном контроле на границе будет бессрочным и вступит в силу в течение 30 дней с момента официального уведомления по дипломатическим каналам.

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