«Что ты глаза отводишь?»: Сафронков ответил представителю Британии в ООН

Источник: AFP 2017

Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии — ред.) и применение химоружия», а также, что Москва «потеряла доверие». По словам Сафронкова, Райкрофт «только и думает о том, чтобы затруднить усилия» спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ ООН конфронтационность и враждебность.

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«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

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По его словам, Райкрофт предъявляет оскорбительные требования гарантам перемирия в Сирии, в то время как Лондон лишь принимает у себя незаконные группировки.

Сафронков заявил, что Лондон «обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке»