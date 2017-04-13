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08:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Хараськин: не исключаю своего участия в губернаторских выборах

ПЕРМЬ, РИА ФедералПресс. Бывший сотрудник аппарата ГФИ Олег Хараськин не исключает своего участия в выборах губернатора Прикамья.

Об этом он сегодня сообщил в ходе выступления на Пермском экспертном клубе.

В разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» господин Хараськин подтвердил, что сделал такое заявление, но не стал уточнять детали, от какой партии он мог бы выдвинуться в случае принятия решения идти на выборы.

Олег Хараськин — научный руководитель Института муниципального менеджмента и кадровых ресурсов. В апреле 2001 года он был избран главой Чернушинского района. С 2006 по 2008 годы возглавлял министерство сельского хозяйства Прикамья. Затем работал заместителем гендиректора ЗАО «Уралгазсервис», а в 2011 был назначен заведующим приемной президента РФ в Пермском крае.

Напомним, что о намерении участвовать в губернаторских выборах объявил лидер краевого движения «Выбор» Константин Окунев.

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