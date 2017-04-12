СБУ возбудила дело против Парасюка за призыв «устранить» Медведчука

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к «физическому устранению» лидера общественного движения «Украинский выбор», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил в среду сайт Korrespondent.net.

«С целью выполнения постановления Шевченковского суда главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления статьи 129 части второй Уголовного кодекса Украины «угроза убийства, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы», — цитирует издание ответ пресс-службы СБУ на редакционный запрос.