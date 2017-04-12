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20:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ возбудила дело против Парасюка за призыв «устранить» Медведчука

В СБУ сообщили, что дело заведено по признакам преступления статьи 129 части второй Уголовного кодекса Украины «угроза убийства, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к «физическому устранению» лидера общественного движения «Украинский выбор», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил в среду сайт Korrespondent.net.

«С целью выполнения постановления Шевченковского суда главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления статьи 129 части второй Уголовного кодекса Украины «угроза убийства, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы», — цитирует издание ответ пресс-службы СБУ на редакционный запрос.

По информации СМИ, в феврале Парасюк на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей выступил за «физическое устранение» Медведчука. По его мнению, этим должны заняться спецслужбы. Позже Шевченковский районный суд Киева по предоставлению «Украинского выбора» обязал СБУ возбудить уголовное дело по заявлением депутата.

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