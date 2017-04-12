ОБСЕ настаивает на разведении сил у Станицы Луганской перед Пасхой

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик настаивает на разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе 14 или 16 апреля, заявил в среду полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске, сообщает корреспондент РИА Новости из Луганска.

«Координатор контактной группы (от ОБСЕ Мартин Сайдик) настаивает на рассмотрении дат (разведения сил и средств) 14 и 16 апреля. Украинская сторона продолжает уклоняться от ответа, несмотря на то, что одной из ключевых задач в сфере безопасности “нормандская четверка” обозначила завершение первого этапа разведения сил и средств», — сказал Дейнего Луганскому информационному центру.

Представитель ЛНР отметил, что несмотря на заявленную Луганском готовность провести разведение сил уже 14 апреля, вопрос даты остался открытым.

«Кроме того, обсуждались возможные следующие участки разведения, но эта тема не получила существенного развития», — добавил Дейнего.

Контактная группа по Украине 29 марта на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля в преддверии Пасхи, однако оно так и не состоялось. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Разведения сил в Станице Луганской, которое было согласовано контактной группой и запланировано на 6 апреля, также не произошло.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.