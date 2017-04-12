Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Посол Украины выразила протест британским политикам
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Киев хотел захватить Керченский полуостров в Крыму в 2014 г – СМИ
Балканы могут стать полем боя для РФ и США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
21:19 (мск), источник: Tengrinews

Депутат предложил строить для казахстанцев комнаты без кухонь и туалетов

Депутат предложил заселять сельскую молодежь в комнаты без кухонь и туалетов, сообщает телеканал КТК.

Источник: Tengrinews

Мажилисмен посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40 процентов. В таком случае до 2021 года по программе «Нурлы жер» можно построить не 35 тысяч арендных квартир, а 49 тысяч. Предполагается, что такое коммунальное жилье заинтересует прежде всего самые необеспеченные слои населения, включая сельскую молодежь. Официально в стране сейчас зарегистрировано 690 тысяч внутренних мигрантов, однако очевидно, что реальные цифры намного больше. И чтобы обеспечить всех жилплощадью в рамках государственных программ, понадобятся десятки лет, отмечает телеканал.

«В жилье нуждаются не только горожане. Самой отчаянной группой бездомных является аульная молодежь, перебирающаяся в город. Вокруг любого рынка или стройки, в самых антисанитарных условиях перебиваются тысячи наших молодых граждан, приехавших из аулов. Они снимают квартиры по 10−15 человек или комнаты в неофициальных бараках и общежитиях», — отметил депутат Азат Перуашев, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Задержаны подозреваемые по факту смерти студента КазНАУ в Алматы
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США
Лавров: Путин готов вернуться к меморандуму с США по Сирии
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь