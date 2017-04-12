Депутат предложил строить для казахстанцев комнаты без кухонь и туалетов

Мажилисмен посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40 процентов. В таком случае до 2021 года по программе «Нурлы жер» можно построить не 35 тысяч арендных квартир, а 49 тысяч. Предполагается, что такое коммунальное жилье заинтересует прежде всего самые необеспеченные слои населения, включая сельскую молодежь. Официально в стране сейчас зарегистрировано 690 тысяч внутренних мигрантов, однако очевидно, что реальные цифры намного больше. И чтобы обеспечить всех жилплощадью в рамках государственных программ, понадобятся десятки лет, отмечает телеканал.

«В жилье нуждаются не только горожане. Самой отчаянной группой бездомных является аульная молодежь, перебирающаяся в город. Вокруг любого рынка или стройки, в самых антисанитарных условиях перебиваются тысячи наших молодых граждан, приехавших из аулов. Они снимают квартиры по 10−15 человек или комнаты в неофициальных бараках и общежитиях», — отметил депутат Азат Перуашев, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана.