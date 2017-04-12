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21:57 (мск), источник: РИА Новости

После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции подвели итоги переговоров в Москве.

Источник: Reuters

Среди главных тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений.

Госсекретарь США прибыл в Москву накануне. Перед визитом в Россию Тиллерсон выступил с жестким заявлением по Сирии, призвав Москву «выбирать» между партнерством с США и поддержкой Башара Асада.

Найти «раздражители в отношениях»

«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам», — сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Путиным.

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«Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», — сказал он, отметив, что эту тему несколько раз по телефону обсуждали лидеры России и США.

При этом, по словам министра, Москва видит попытки помешать сотрудничеству России и США, обострить конфронтацию.

«Думаю, что и в США, и в России есть достаточно здравых людей, которые смогут отделить зерна от плевел, и которые смогут все-таки руководствоваться коренными, неконъюнктурными интересами наших народов, наших стран и всего международного сообщества», — добавил Лавров.

По его словам, «история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир».

Глава российского МИД рассказал, что Москва и Вашингтон назначат спецпредставителей, чтобы без эмоций выявить «раздражителей в отношениях».

Инцидент в Идлибе

Лавров рассказал, что обсудил с Тиллерсоном инцидент с химатакой в Идлибе и увидел готовность США поддержать международное расследование этих событий.

«В контексте борьбы с терроризмом мы обсуждали ситуацию в Сирии, затронули инцидент, который произошёл после того, как 4 апреля в Сирии в районе Идлиба имело место применение химических веществ, и последовавший за этим ракетный удар Соединённых Штатов по военному аэродрому 7 апреля», — сказал он по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который находится с визитом в Москве.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
Лавров подчеркнул, что Россия «никого не пытается выгораживать и настаивает на объективном расследовании событий в Идлибе»

«Хочу подчеркнуть нашу стопроцентную убежденность, что если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они не хотят установить истину. А мы будем на этом настаивать», — добавил он.

По словам Лаврова, Москва не увидела «никаких подтверждений,… признаков, характерных для того, чтобы говорить о том, что там были какие-либо отравляющие вещества».

Также министр добавил, что Россия считает контрпродуктивным внесение в Совбез ООН резолюции по Сирии.

Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что удар американских сил по Идлибу был обоснован, аргументировав это «фактами, которые у нас (США — ред.) имеются».

Судьба Асада

Коснулись стороны и судьбы сирийского президента Башара Асада. Тиллерсон выразил уверенность, что уход Асада со своего поста должен пройти организованно.

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«Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет», — сказал госсекретарь.

Он отметил, что «Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность».

Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не делает ставку в Сирии на конкретную персону, в том числе на Асада

По его словам, сирийцы должны договориться о своем будущем сами.

«Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог. И судьбу Сирии должны, как записано в резолюции Совбеза ООН, определять сами сирийцы без каких-либо исключений», — заключил Лавров.

Низкий уровень доверия

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Тиллерсон назвал «низким» текущий уровень доверия между Россией и США. При этом, по его словам, Москва и Вашингтон должны сделать все, чтобы приостановить деградацию отношений и восстановить доверие.

По его словам, «две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел»

«Мы также поговорили о подходах, о том, каким образом мы можем улучшить наши линии связи», — добавил госсекретарь. Он отметил, что стороны «поделились своими позициями по тому, каким образом мы можем продвигаться вперед сегодня».

«Мы понимаем, что улучшение взаимоотношений между нашими странами понадобится для того чтобы разрешить те вопросы, по которым наше мнение разделяется», — резюмировал Тиллерсон.

Украина, Корея и кибербезопасность

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Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину, Корею и вопросы кибербезопасности.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон выступают за полное выполнение минских договоренностей и неукоснительное выполнение резолюций Совбеза ООН по Корейскому полуострову.

«Россия и США обсудили, как найти способы выйти из спирали конфронтации на Корейском полуострове и создать условия для возобновления переговоров», — рассказал Лавров.

Также стороны кратко коснулись вопросов кибербезопасности, условившись продолжить диалог по этой теме.

Комментарии
24
Циркун Игорь
А Вы о чем вообще? Я разве предлагал душить США санкциями? Я про Фому,а Вы про дядьку в Киеве. Не могу не отметить,что Ваш комментарий очень похож на заявления госдепа. Бессмысленные и беспощадные). Главное кукарекнуть что придется,а далее уже не важно,он украл,или у него украли, и вообще имел ли место факт))).
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Циркун Игорь
Все понятно. Ни о чем не договорились,что и следовало ожидать.Началась новая холодная война и это надолго.Нас будут "душить" санкциями, пытаясь ослабить экономически,чтобы в итоге фактически уничтожить,как это США успешно,к сожалению,сделали с СССР. Будут продолжены провокации в Сирии и на Украине,для того что бы попытаться втянуть Россию в "горячий" конфликт.У штатов нет выбора,это страна банкрот, 20 триллионов гос.долга. Они в любой момент могут объявить дефолт.Для выживания им жизненно необходимы ресурсы и хаос в остальном мире,что бы все кинулись скупать доллары.Так что для США,десятки развязанных войн и миллионы убитых по всему миру - это просто бизнес,ничего личного)). И огромная персональная ответственность ложится сейчас на руководство России.В этих условиях нужно свежие и эффективные экономические решения во внутренней экономической жизни страны. Ну например введение государственной монополии на торговлю спиртным,экспорт леса. Под жесткий контроль необходимо поставить рыбный промысел, который может давать доход сопоставимый с экспортом энергоносителей. А сейчас наша страна,которая имеет самые богатые в мире рыбные ресурсы,продает их на прямо в море по дешевке иностранным рыбакам,а потом мы импортируем рыбные полуфабрикаты на миллиарды долларов. Не менее внятно и четко должны быть расставлены новые приоритеты во внешней политике. НАТО и США поставили ПРО и ядерные оружие в Европе на наших границах, то чего мы ждем? Чем будет плох военный договор с Кубой и размещение опять, нашей военной базы и ракет? Одно понятно,если будем "ждать и догонять" - ничего хорошего не жди.... .
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Сергей
Дарвиновский, твой комментарий-цитата общемировой шестёрки, желающей угодить хозяину. Сша-самые главные должники в мире и живут они в долг, а у России внешних заимствований почти нет. А в чём банкротство России выражается? Ну и уж если про моську, то твоя незалежная уже достала у слонов под ногами мешаться
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