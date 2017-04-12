Путин выразил готовность вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

«Как вы знаете, действие этого меморандума (о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации — ИФ) было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и “Джабхат ан-Нусрой” (террористические организации, запрещены в РФ)», — сказал он.

РФ и США договорились продолжать продвигать многосторонние переговорные усилия по сирийскому урегулированию, заявил Лавров.

«Мы договорились сегодня продолжать двустороннее взаимодействие с тем, чтобы помогать и подталкивать многосторонний процесс. Мы ценим то, что помимо женевского процесса, где мы полноценно участвуем вместе с американскими коллегами, также есть площадка Астаны, на которой американские партнеры присутствуют в качестве наблюдателей», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Россия и США подтвердили также нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.