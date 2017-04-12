Путин выразил готовность вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил о договоренности с США помогать многостороннему процессу по Сирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил о договоренности с США помогать многостороннему процессу по Сирии.
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.
«Как вы знаете, действие этого меморандума (о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации — ИФ) было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий
РФ и США договорились продолжать продвигать многосторонние переговорные усилия по сирийскому урегулированию, заявил Лавров.
«Мы договорились сегодня продолжать двустороннее взаимодействие с тем, чтобы помогать и подталкивать многосторонний процесс. Мы ценим то, что помимо женевского процесса, где мы полноценно участвуем вместе с американскими коллегами, также есть площадка Астаны, на которой американские партнеры присутствуют в качестве наблюдателей», — сказал Лавров на
Россия и США подтвердили также нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.
«Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Это тема, которую президенты (России и США) обсуждали в ходе своих нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро», — сказал С. Лавров в среду на
По словам российского министра, «мы в контексте борьбы с терроризмом обсуждали ситуацию в Сирии, затронули, конечно же, и инцидент, который произошел после того, как 4 апреля в Сирии в районе Идлиба имело место применение химических веществ и последовавший за этим ракетный удар США по военному аэродрому (в Сирии) 7 апреля».
«Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки даже обострить конфронтацию, считаем, что это недальновидный подход, тем более что история доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир», — сказал Лавров.
«Мы зафиксировали, что нынешний этап в наших отношениях, да и в международной ситуации, не самый спокойный, есть многочисленные проблемы, в том числе которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрацией США — администрацией (Барака) Обамы», — сказал Лавров.
Глава МИД добавил: «Мы — реалисты, понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия. Но то, что мы на эти усилия нацелены при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег, — это факт. Сегодня в очередной раз президент Путин подтвердил эту нашу последовательную линию».