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21:21 (мск), источник: Интерфакс

Путин выразил готовность вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил о договоренности с США помогать многостороннему процессу по Сирии.

Источник: AP 2017

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

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«Как вы знаете, действие этого меморандума (о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации — ИФ) было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и “Джабхат ан-Нусрой” (террористические организации, запрещены в РФ)», — сказал он.

РФ и США договорились продолжать продвигать многосторонние переговорные усилия по сирийскому урегулированию, заявил Лавров.

«Мы договорились сегодня продолжать двустороннее взаимодействие с тем, чтобы помогать и подталкивать многосторонний процесс. Мы ценим то, что помимо женевского процесса, где мы полноценно участвуем вместе с американскими коллегами, также есть площадка Астаны, на которой американские партнеры присутствуют в качестве наблюдателей», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Россия и США подтвердили также нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

«Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Это тема, которую президенты (России и США) обсуждали в ходе своих нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро», — сказал С. Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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По словам российского министра, «мы в контексте борьбы с терроризмом обсуждали ситуацию в Сирии, затронули, конечно же, и инцидент, который произошел после того, как 4 апреля в Сирии в районе Идлиба имело место применение химических веществ и последовавший за этим ракетный удар США по военному аэродрому (в Сирии) 7 апреля».

«Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки даже обострить конфронтацию, считаем, что это недальновидный подход, тем более что история доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир», — сказал Лавров.

«Мы зафиксировали, что нынешний этап в наших отношениях, да и в международной ситуации, не самый спокойный, есть многочисленные проблемы, в том числе которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрацией США — администрацией (Барака) Обамы», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил: «Мы — реалисты, понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия. Но то, что мы на эти усилия нацелены при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег, — это факт. Сегодня в очередной раз президент Путин подтвердил эту нашу последовательную линию».

Комментарии
5
наталья попова
говорить может у себя что хошь,но по сопатке получил это точно
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наталья попова
вот и поехал рекс не солоно хлебав...а такие лозунги пулял...
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наталья попова
Пока мы упорны и терпеливы мы можем получить все, что захотим.
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