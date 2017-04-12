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21:48 (мск), источник: РИА Новости

Лавров: у России и США общая позиция по вопросу Минских соглашений

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У РФ и США общая позиция о необходимости выполнения минских договоренностей по Украине, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Источник: AP 2017
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«У нас единая позиция о том, что минские договоренности 2015 года должны выполняться», — сказал Лавров.

Он добавил, что в ходе переговоров «мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к четверке, работающей в рамках «нормандского формата».

«Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей. Мы будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы», — добавил российский министр.

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