Лавров: у России и США общая позиция по вопросу Минских соглашений

«У нас единая позиция о том, что минские договоренности 2015 года должны выполняться», — сказал Лавров.

Он добавил, что в ходе переговоров «мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к четверке, работающей в рамках «нормандского формата».

«Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей. Мы будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы», — добавил российский министр.