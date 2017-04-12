Россия готова сотрудничать с США в борьбе с киберпреступлениями

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с США в борьбе с преступлениями в киберпространстве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

«Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве, — сказал Лавров. — У нас этот интерес не только сохраняется, но и в полной мере актуален, и мы предложили возобновить контакты как по линии специальных представителей администрации США и российского президента, так и по линии соответствующих ведомств. Мы почувствовали, что на этот раз, может быть, результат этих усилий приведет к созданию какого-то канала».

Лавров напомнил, что еще в октябре 2015 года Россия предложила администрации Обамы наладить сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью.