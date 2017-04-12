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22:22 (мск), источник: ТАСС

Россия готова сотрудничать с США в борьбе с киберпреступлениями

Глава МИД РФ напомнил, что еще в октябре 2015 года Россия предложила администрации Обамы наладить сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью, но получила отказ.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с США в борьбе с преступлениями в киберпространстве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

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«Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве, — сказал Лавров. — У нас этот интерес не только сохраняется, но и в полной мере актуален, и мы предложили возобновить контакты как по линии специальных представителей администрации США и российского президента, так и по линии соответствующих ведомств. Мы почувствовали, что на этот раз, может быть, результат этих усилий приведет к созданию какого-то канала».

Лавров напомнил, что еще в октябре 2015 года Россия предложила администрации Обамы наладить сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью.

«Мы предложили наладить взаимодействие, провести специальные контакты по линии компетентных ведомств, создать двусторонний механизм, который в режиме реального времени обменивался бы информацией о том, где, кто и как пытается нарушать имеющиеся международно-правовые и национальные нормы России и США. Администрация Обамы отказалась от этого предложения, да и попросту никак не отреагировала», — отметил он.

Комментарии
8
Андрей Гончаров
Все сразу ждут каких-то глобальных изменений. Время нужно для всего.
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Андрей Гончаров
Правильно. Им наши недра нужны. Всю жизнь мечтают о этом
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Оксана Поддубная
Поменяют Рекса на какого-нибудь Бобика или Шарика. Ни чего не изменится пока Россия владеет огромной территорией и ресурсами. Будут пытаться разорвать ее.
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