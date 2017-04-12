Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

Заседание по резолюции прошло в среду. Проект на обсуждение Совбеза ООН вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции «простым и сбалансированным». Новый вариант практически совпал с тем, что был предложен этими странами на прошлой неделе, но не поставлен на голосование. Он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Россия ранее представила свой вариант проекта резолюции. В российском МИД подчеркнули, что этот вариант документа «нацелен на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».

Инцидент с возможным использованием химического оружия произошел 5 апреля в провинции Идлиб. США обвинили в случившемся сирийское правительство, однако доказательств не представили, сославшись на секретность.