Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Киев хотел захватить Керченский полуостров в Крыму в 2014 г – СМИ
Балканы могут стать полем боя для РФ и США - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22:45 (мск), источник: РИА Новости

Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

ООН, 12 апр — РИА Новости. Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, следует из итогов голосования.

Источник: AP 2017

Заседание по резолюции прошло в среду. Проект на обсуждение Совбеза ООН вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Читайте также
«Что ты глаза отводишь?»: Сафронков ответил представителю Британии в ООН

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции «простым и сбалансированным». Новый вариант практически совпал с тем, что был предложен этими странами на прошлой неделе, но не поставлен на голосование. Он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Россия ранее представила свой вариант проекта резолюции. В российском МИД подчеркнули, что этот вариант документа «нацелен на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».

Инцидент с возможным использованием химического оружия произошел 5 апреля в провинции Идлиб. США обвинили в случившемся сирийское правительство, однако доказательств не представили, сославшись на секретность.

Комментарии
11
наталья попова
в глаза смотреть -я сказал...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Татьяна Борисовна
Красавец! Давно пора поставить на место эту шушеру.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
наталья попова
надо было ещё ему стакан в башку кинуть для пущей убедительности
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК устанавливает местонахождение Ходорковского для его экстрадиции
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Лавров: РФ готова сотрудничать с США по части кибербезопасности
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Сафронков представителю Британии в ООН: «Что ты глаза отводишь?»
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
«Монако» обыграл «Боруссию» в первом четвертьфинале ЛЧ Встреча должна была состояться во вторник, однако была перенесена на среду из-за взрыва, который произошел около автобуса «Боруссии»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь