Для украинской армии готовят новый ракетный комплекс

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» с дальностью полета от 250 до 450 км находится на стадии окончательной доводки ракеты. Об этом на пресс-конференции в Днипре сообщил генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев.

«Теперь на предприятии заняты разработкой и налаживанием семи проектов для потребностей украинской армии, среди которых оперативно-тактический ракетный комплекс “Гром” (дальность полета от 250 до 450 км), который находится на стадии окончательного завершения. Также в работе проекты по высокоточным крылатым ракетам наземного и корабельного базирования, две системы ПВО с радиусом надежного поражения цели до 150 км с перспективой 200−250 километров. А также — занимаемся модернизацией ракетных систем залпового огня», — сказал Дегтярев.