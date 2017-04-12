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22:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Для украинской армии готовят новый ракетный комплекс

Для украинской армии готовят новый ракетный комплекс «Гром».

Источник: Telegraf.com.ua

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» с дальностью полета от 250 до 450 км находится на стадии окончательной доводки ракеты. Об этом на пресс-конференции в Днипре сообщил генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев.

«Теперь на предприятии заняты разработкой и налаживанием семи проектов для потребностей украинской армии, среди которых оперативно-тактический ракетный комплекс “Гром” (дальность полета от 250 до 450 км), который находится на стадии окончательного завершения. Также в работе проекты по высокоточным крылатым ракетам наземного и корабельного базирования, две системы ПВО с радиусом надежного поражения цели до 150 км с перспективой 200−250 километров. А также — занимаемся модернизацией ракетных систем залпового огня», — сказал Дегтярев.

По его словам, испытание ракетного комплекса должно проводиться в Украине. Для испытательного полигона будут искать место. Генеральный конструктор КБ «Южное» заметил, что, к сожалению, эти работы ведутся не по государственной программе, а за счет негосударственной помощи Украине. Как раньше сообщалось, осенью 2016 года КБ «Южное» анонсировало создание нового ракетного оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Основным преимуществом разработки является то, что дальность поражения — 300 километров, максимальная — 500. «Гром-2» предназначен для береговой охраны, поражения наземных целей на больших расстояниях.

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