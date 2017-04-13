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08:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Данкверт пригрозил судом «против всего Минсельхозпрода Беларуси»

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает правильным возбуждение уголовного дела против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил Данкверт в интервью RNS, публикация которого запланирована на четверг, 13 апреля.

Работа ветеринарных и фитосанитарных служб России и Беларуси должна быть эквивалентной, и при обнаружении санкционной продукции меры должны принимать обе стороны, считает Данкверт. «Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», — заявил он.

Отказ Минсельхозпрода является косвенным показателем заинтересованности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, полагает руководитель Россельхознадзора.

«Говоря языком того уголовного дела, которое (могут завести. — RNS) против меня, они потворствуют проникновению (санкционных продуктов в Россию. — RNS). Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего министерства сельского хозяйства Беларуси в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается», — заявил Данкверт.

Руководитель Россельхознадзора подчеркнул, что в ограничении поставок продукции белорусских предприятий не было его заинтересованности. «Это смешно вообще. Я выполняю те функции, которые на меня возложены государством, и своими действиями, своим лабораторным мониторингом мы всегда это докажем. Как я говорил, единственное, в чем можно меня обвинить ― в том, что мало вводил ограничений на предприятия, старался урегулировать вопросы без этого», — добавил он.

Ранее руководитель Россельхознадзора попросил Минсельхоз временно взять на себя проведение переговоров по поставкам сельхозпродукции с Белоруссией и рядом других стран. «Если министр примет мое предложение, то Россельхознадзор сможет сосредоточиться на внедрении электронных систем в России, на состоянии ветеринарных служб в субъектах, на прозрачности их деятельности», — пояснил он.

В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта из-за ограничения доступа на российский рынок продукции белорусских предприятий.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано говорила, что руководитель ведомства действует согласно существующей российской и международной законодательной базе. Позднее Данкверт сообщал, что получил вопросы прокуратуры России, связанные с Беларусью. В марте Мелано сообщала, что Россельхознадзор предоставил прокуратуре ответ.

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