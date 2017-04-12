Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве

Тиллерсон в последние дни провел переговоры в итальянской Лукке с коллегами по G7 и в Москве, где встречался с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

«Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников. Он проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!», — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.