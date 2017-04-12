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23:32 (мск), источник: РИА Новости

Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон проделал «колоссальную работу» на переговорах в Италии и в России в последние дни.

Источник: AP 2017

Тиллерсон в последние дни провел переговоры в итальянской Лукке с коллегами по G7 и в Москве, где встречался с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

«Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников. Он проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!», — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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