Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон проделал «колоссальную работу» на переговорах в Италии и в России в последние дни.
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон проделал «колоссальную работу» на переговорах в Италии и в России в последние дни.
Тиллерсон в последние дни провел переговоры в итальянской Лукке с коллегами по G7 и в Москве, где встречался с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
«Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников. Он проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!», — заявил Трамп на