Генсек: НАТО надо наращивать силы на востоке, но нельзя допустить новой холодной войны
По словам Йенса Столтенберга, единственный способ избежать гонки вооружений и усиления напряженности — продолжать привлекать Россию к политическому диалогу.
По словам Йенса Столтенберга, единственный способ избежать гонки вооружений и усиления напряженности — продолжать привлекать Россию к политическому диалогу.
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. НАТО следует наращивать силы на восточном фланге, но нельзя допустить новой холодной войны и гонки вооружений. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной
«Я твердо убежден, что единственный способ сдержать Россию — это быть сильными. Но единственный способ избежать новой холодной войны, избежать гонки вооружений и избежать усиления напряженности — это продолжать привлекать Россию к политическому диалогу», — отметил он.
«Мы размещаем больше войск на восточном фланге альянса, повышаем боеготовность наших сил и увеличиваем расходы на оборону, — сказал Столтенберг. — Мы осуществляем самое масштабное усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны».
«Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы твердо убеждены, что не существует противоречий между сильным альянсом, надежным сдерживанием оборонительного характера и политическим диалогом с Россией», — вновь повторил генсек альянса. Он несколько раз подчеркнул, что действия НАТО носят «оборонительный характер».
Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО «привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе» и, «если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась».
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