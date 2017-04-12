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01:21 (мск), источник: ТАСС

Генсек: НАТО надо наращивать силы на востоке, но нельзя допустить новой холодной войны

По словам Йенса Столтенберга, единственный способ избежать гонки вооружений и усиления напряженности — продолжать привлекать Россию к политическому диалогу.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. НАТО следует наращивать силы на восточном фланге, но нельзя допустить новой холодной войны и гонки вооружений. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я твердо убежден, что единственный способ сдержать Россию — это быть сильными. Но единственный способ избежать новой холодной войны, избежать гонки вооружений и избежать усиления напряженности — это продолжать привлекать Россию к политическому диалогу», — отметил он.

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«Мы размещаем больше войск на восточном фланге альянса, повышаем боеготовность наших сил и увеличиваем расходы на оборону, — сказал Столтенберг. — Мы осуществляем самое масштабное усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны».

«Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы твердо убеждены, что не существует противоречий между сильным альянсом, надежным сдерживанием оборонительного характера и политическим диалогом с Россией», — вновь повторил генсек альянса. Он несколько раз подчеркнул, что действия НАТО носят «оборонительный характер».

Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО «привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе» и, «если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась».

На пресс-конференции в Гамбурге 9 декабря 2016 года он сообщил, что передал членам НАТО документы, касающиеся состоявшихся в свое время бесед Михаила Горбачева с Гельмутом Колем, Гансом-Дитрихом Геншером, а также Эдуарда Шеварднадзе с Джеймсом Бейкером. Все они «четко говорили, что никакого продвижения НАТО на Восток не будет», подчеркнул Лавров. По его словам, «это все забыто», вблизи границ РФ «развертываются новые подразделения и тяжелые вооружения», а США «впервые разворачивают свою тяжелую технику в Прибалтике, чего никогда не было».

Комментарии
4
oooeeee
Больной,бредящий шизофреник..
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Александр Михайлов
Нам и создают проблемы на мировой арене, что бы внутри страны различного рода либерасты и прочие прихвостни запада могли подрывать изнутри и экономику и организовывать волнение масс....
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Владимир Михайлов
Надо увеличивать объем употребляемого алкоголя, надо больше бухать и вести диалог, вовлекать в этот диалог собеседников но при этом нельзя допустить алкоголизма. (Секретарь НАТО Йенс Столтенберг )
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