Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:01 (мск), источник: ИА Башинформ

13 апреля состоится открытый разговор с Главой Башкортостана

УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. 13 апреля Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей республики.

Программу «Разговор с Главой Башкортостана» в прямом эфире будут транслировать телеканалы БСТ, «Россия-Башкортостан», «Вся Уфа», «РБК-Уфа», а также радиостанции «Радио России Башкортостан» и «Спутник FM». Начало в 19 часов.

В этом году прямая линия пройдет в новом формате. Наряду с журналистами в студию программы приглашены представители разных сфер деятельности.

Обратиться к руководителю республики может любой желающий по единому круглосуточному телефонному номеру 8−800−550−95−07, электронным письмом, либо с помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram Messenger на номер 8−917−781−12−85.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Абэ: КНДР может располагать ядерными боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
В Госдуме и СФ поддержали снос пятиэтажек в Москве
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь