13 апреля состоится открытый разговор с Главой Башкортостана

Программу «Разговор с Главой Башкортостана» в прямом эфире будут транслировать телеканалы БСТ, «Россия-Башкортостан», «Вся Уфа», «РБК-Уфа», а также радиостанции «Радио России Башкортостан» и «Спутник FM». Начало в 19 часов.

В этом году прямая линия пройдет в новом формате. Наряду с журналистами в студию программы приглашены представители разных сфер деятельности.

Обратиться к руководителю республики может любой желающий по единому круглосуточному телефонному номеру 8−800−550−95−07, электронным письмом, либо с помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram Messenger на номер 8−917−781−12−85.