МВФ выделил $285,3 млн на поддержку экономических реформ Грузии

В МВФ уточнили, что программа рассчитана на три года и ставит своей целью «поддержку проводимых властями экономических реформ».

«Программа поможет Грузии снизить уязвимость экономики, осуществить хорошо скоординированные экономические меры и достичь экономического роста», — поясняет МВФ.

Как отметили в фонде, программа включает «амбициозные структурные реформы», сфокусированные на улучшении образования, инвестировании в инфраструктуру, повышении эффективности госуправления и стимулировании частного сектора экономики.

До этого МВФ выделял Грузии кредитный транш в 2014 году. Тогда исполнительный совет МВФ одобрил выделение суммы в $58,1 млн, которая стала вторым траншем, направленным Грузии в рамках трехлетней кредитной программы, общий объем которой достигал $145,4 млн.