Сирия попросила ОЗХО проверить наличие химоружия в Хан-Шейхуне и на Шайрате
ООН, 13 апр — РИА Новости. Сирия направила письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), приглашая ее проверить наличие химоружие в
ООН, 13 апр — РИА Новости. Сирия направила письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), приглашая ее проверить наличие химоружие в
«Моя страна в контексте продолжающегося транспарентного сотрудничества с ОЗХО действительно направила письмо генеральному директору организации с призывом отправить нейтральную, профессиональную и беспристрастную миссию как в
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в
Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в провинции Идлиб.
При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО. Обвинения в свой адрес Дамаск назвал сфабрикованными.