Сирия попросила ОЗХО проверить наличие химоружия в Хан-Шейхуне и на Шайрате

«Моя страна в контексте продолжающегося транспарентного сотрудничества с ОЗХО действительно направила письмо генеральному директору организации с призывом отправить нейтральную, профессиональную и беспристрастную миссию как в Хан-Шейхун, так и на авиабазу Шайрат для того, чтобы установить, что именно произошло, всеобъемлющим, транспарентным и справедливым образом. Сирия заявляет о своей готовности предоставить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы было установлено, применялся ли там зарин и находился ли он там на хранении», — сказал Джаафари.

При этом, по его словам, доступ миссии в Хан-Шейхун должна обеспечить террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая контролирует этот район

При этом, по его словам, доступ миссии в Хан-Шейхун должна обеспечить террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая контролирует этот район

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО. Обвинения в свой адрес Дамаск назвал сфабрикованными.