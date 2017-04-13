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03:36 (мск), источник: РИА Новости

Сирия попросила ОЗХО проверить наличие химоружия в Хан-Шейхуне и на Шайрате

ООН, 13 апр — РИА Новости. Сирия направила письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), приглашая ее проверить наличие химоружие в Хан-Шейхуне, где оно предположительно применялось, и на авиабазе правительственных войск Шайрат, по которой США нанесли удар под предлогом наличия там химического оружия, заявил в среду постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Источник: Reuters

«Моя страна в контексте продолжающегося транспарентного сотрудничества с ОЗХО действительно направила письмо генеральному директору организации с призывом отправить нейтральную, профессиональную и беспристрастную миссию как в Хан-Шейхун, так и на авиабазу Шайрат для того, чтобы установить, что именно произошло, всеобъемлющим, транспарентным и справедливым образом. Сирия заявляет о своей готовности предоставить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы было установлено, применялся ли там зарин и находился ли он там на хранении», — сказал Джаафари.

При этом, по его словам, доступ миссии в Хан-Шейхун должна обеспечить террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая контролирует этот район
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Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО. Обвинения в свой адрес Дамаск назвал сфабрикованными.

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