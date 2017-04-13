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04:29 (мск), источник: РИА Новости

Генсек НАТО: Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс.

Источник: РИА Новости

«Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям», — сказал он в эфире телекомпании CNN.

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Глава НАТО отметил, что «Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО».

Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса «за счет принятия какой-либо страны». В качестве примера он привел Черногорию.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. В середине декабря 2015 года во время визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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