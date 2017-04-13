Генсек НАТО: Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс

«Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям», — сказал он в эфире телекомпании CNN.

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Глава НАТО отметил, что «Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО».

Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса «за счет принятия какой-либо страны». В качестве примера он привел Черногорию.