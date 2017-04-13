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03:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Доступное жилье в центре внимания приморских депутатов

Отчет об исполнении госпрограммы по доступному жилью и услугам ЖКХ заслушали на профильном комитете ЗС ПК.

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

Отчет об исполнении в 2016 году государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013−2020 годы, в том числе — подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013−2020 годы стал центральным вопросом очередного заседания комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края. Внимание членов комитета привлекли не только отчетные цифры, но и проблемы, озвученные представителями департаментов, являющихся соисполнителями госпрограмма, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Так, и.о. руководителя департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев, отчитываясь о реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013−2020 годы, заметил, что снижение темпов роста объемов ввода жилья индивидуальными застройщиками обусловлено увеличением себестоимости строительства, дефицитом площадок под жилую застройку, увеличением себестоимости девелоперских проектов и сложившейся спецификой с зонами Министерства обороны РФ. Еще одна причина — снижение объемов ввода жилья обусловлено частично недостатком финансовых ресурсов у застройщиков по причине падения покупательской способности у населения.

Тем не менее, в результате реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 — 2020 годы уже достигнуты следующие показатели: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Приморского края, составляет 22,4 метров; банками выдано 8,95 тысячи ипотечных кредитов; поддержку получили 198 молодых семей; общая площадь жилья, предоставленная гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда составила 47,7 тысяч кв. метров.

Кроме того, в соответствующий реестр включены 4,87 тысячи заявителя, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по реализуемой на территории Приморского края программе «Жилье для российской семьи».

В настоящее время программа реализуется во Владивостоке (по трем проектам: в районе «Снеговая Падь, микрорайон Д», в районе Зеленого угла и в поселке Трудовое) и в Уссурийске, где продолжается строительство микрорайона «Радужный». В 2016 году там было введено в эксплуатацию 10 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Примечательно, что водоснабжения и водоотведения к микрорайону комплексной застройки жильем эконом класса было выполнено за счет средств бюджетов Приморского края и Уссурийского городского округа.

«Такие примеры позволяют говорить о том, что решать подобные задачи можно и нужно. Для этого необходима инициатива, поддержка местной власти, региона и федерации. Решить такую задачу можно только совместными усилиями», — прокомментировал председатель комитета Александр Костенко.

В ходе отчета отдельно рассматривалась ситуация с переселением граждан из аварийного жилищного фонда. Данная подпрограмма реализуется в четыре этапа на территории 30-ти муниципальных образований Приморского края. Предусмотрено переселение 7744 человека из 3425 жилых помещений общей площадью 138,23 тысяч кв. метров. Из 557 аварийных домов расселено 489. Как доложил Максим Веденев, по состоянию на 1 января 2017 года переселено 5572 человека (осталось 2172 человека), расселено 2426 жилых помещения (осталось — 999 жилых помещений) общей площадью 96,47 тысяч квадратных метров (осталось — 41,76 тысяч кв. метров).

Депутаты профильного комитета внимательно ознакомились с отчетом, внесли ряд существенных замечаний и предложений. При этом, как подчеркнул Александр Костенко, замечания были связаны с тем, что не все задачи исполняются, в том числе по обеспечению жильем детей-сирот и земельных участков для многодетных семей инфраструктурой.

Председатель комитета отметил, что цифры израсходованных средств, звучащие в отчетах, часто не дают понимания реальной ситуации.

«На самом деле мы должны смотреть количество квартир, земельных участков, которые предоставили нуждающимся. Деньги — это ресурс, а главная задача — обеспечить людей, жителей Приморского края доступным комфортным жильем», — сказал он.

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