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05:24 (мск), источник: ТАСС

МАГАТЭ: КНДР определенно продвигает свою ядерную программу

Как сообщил гендиректор организации Юкия Аманов, количество объектов, где, вероятно, ведутся работы по обогащению урана, удвоилось, в прибрежных районах ведется строительство вспомогательных зданий.

Источник: Reuters

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР определенно продвигает вперед свою ядерную программу, о планах чего руководство страны неоднократно заявляло.

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Такую точку зрения высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в опубликованном сегодня интервью телеканалу NHK.

«(Число) зданий, которые, вероятно, являются объектами по обогащению урана, удвоилось, в прилегающих районах идет строительство вспомогательных зданий», — сказал он, говоря о результатах анализа спутниковых снимков ядерного объекта в Йонбёне. При этом он не указал, о каком периоде идет речь.

«Есть признаки того, что Северная Корея определенно осуществляет то, о чем ранее заявляла. Я на протяжении долгого времени слежу за проблемой (ракетно-ядерной программы Пхеньяна), и можно сказать, что напряженность в этом отношении повышается», — добавил гендиректор МАГАТЭ .

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли.

В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков

Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

В 2013 году Пхеньян объявил о решении возобновить работу на всех объектах в Йонбёне, где осуществляется производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Примерно половина ядерного арсенала КНДР создана с использованием высокообогащенного урана, другая часть — с применением оружейного плутония.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
А куда им деваться?
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