МАГАТЭ: КНДР определенно продвигает свою ядерную программу

ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР определенно продвигает вперед свою ядерную программу, о планах чего руководство страны неоднократно заявляло.

Такую точку зрения высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в опубликованном сегодня интервью телеканалу NHK.

«(Число) зданий, которые, вероятно, являются объектами по обогащению урана, удвоилось, в прилегающих районах идет строительство вспомогательных зданий», — сказал он, говоря о результатах анализа спутниковых снимков ядерного объекта в Йонбёне. При этом он не указал, о каком периоде идет речь.

«Есть признаки того, что Северная Корея определенно осуществляет то, о чем ранее заявляла. Я на протяжении долгого времени слежу за проблемой (ракетно-ядерной программы Пхеньяна), и можно сказать, что напряженность в этом отношении повышается», — добавил гендиректор МАГАТЭ .

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли.