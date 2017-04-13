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04:58 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом назвал победой Трампа решение КНР не блокировать резолюцию по САР

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, предложенной Вашингтоном, Лондоном и Парижем, является «огромной победой» президента США Дональда Трампа, заявил в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Источник: AP 2017

Китай ранее в среду воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии. Спайсер увидел в этом поддержку со стороны Пекина.

«Получение поддержки Пекина — это огромная дипломатическая победа этого президента и страны», — сказал он в эфире телекомпании Fox News.

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Пресс-секретарь Белого дома также напомнил, что Трамп провел плодотворную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином недавно в штате Флорида. По его словам, это позволило «восстановить отношения» между двумя странами.

Касаясь решения России заблокировать данную резолюцию, Спайсер выразил уверенность в том, что «Россия изолирована в том, что касается Сирии». По его словам, «Сирия окружена очень небольшой группой поддерживающих ее стран, большинство из которых — за исключением России — являются государствами-неудачниками».

Коалиция во главе с США обвинила сирийские власти в использовании химоружия в Идлибе. Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому, не предоставив доказательств.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Бросаем делать покупки на Али и тому подобным торговым площадкам.;)
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