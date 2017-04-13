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05:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бизнес-миссии китайских и российских деловых кругов открылись в Иркутской области

Протокол переговоров подписан между региональным Минэком и департаментом коммерции провинции Хэйлунцзян.

Источник: Reuters

Открытие бизнес-миссии китайских и российских деловых кругов состоялось в Приангарье. В рамках встречи был подписан протокол переговоров между региональным министерством экономического развития и департаментом коммерции Народного представительства провинции Хэйлунцзян. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

На открытии бизнес-миссии китайских и российских деловых кругов присутствовали заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, председатель совета Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Виктор Тузлуков, заместитель генерального консула КНР в Иркутске Чжан Инмэй, президент Ассоциации предприятий по внешнеэкономичексой торговле провинции Хэйлунцзян Чэнь Сюевэй, а также представители банковской сферы, туристических, строительных, деревообрабатывающих предприятий, сельхозпроизводителей.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов в приветственном слове отметил, что Китай — это один из основных партнеров региона по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям. Презентацию экономического потенциала Иркутской области представил Владимир Гордеев.

«В целях содействия развитию двусторонних контактов между Китаем и Иркутской областью, увеличению объема товарооборота правительство области полагает перспективными взаимоотношения по следующим направлениям сотрудничества: развитие российско-китайских транспортных коридоров и расширение географии воздушных перевозок и создание транспортно-логистических комплексов международного уровня на территории Иркутской области, развитие российско-китайского экологического туризма, развитие межбанковского сотрудничества, участие китайских инвесторов в реализации крупных инфраструктурных проектов Приангарья», — отметил Владимир Гордеев.

На мероприятии был подписан протокол о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и Ассоциацией внешнеторговых предприятий провинции Хэйлунцзян.

После торжественной церемонии состоялись биржа контактов и встречи представителей бизнеса двух государств.

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